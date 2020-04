AMLO firmará acuerdo para devolver tiempos oficiales a televisoras y estaciones de radio

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que firmará este viernes un acuerdo con el que el Gobierno devolverá tiempos oficiales a estaciones de radio y canales de televisión.

"Hice un compromiso con concesionarios de radio y televisión, y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales y hoy voy a firmar el acuerdo. Devolvemos los tiempos oficiales a las estaciones de radio, canales de televisión", apuntó.

López Obrador puntualizó que la industria de la radio y la televisión pasan "por un mal momento" y sus ingresos han bajado, además de que el Gobierno no puede pagar por publicidad, por lo que poder contar con dichos tiempos puede ayudar a las empresas. Recordó que durante su administración el pago por publicidad a medios de comunicación ha bajado.

"Con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos que son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos", consideró.

El mandatario federal explicó que estos tiempos en medios de comunicación son dados por ley al Gobierno para que disponga de ellos, pero que su administración no va a ocuparlos, por lo que serán devueltos a las empresas.

"Estamos hablando de los tiempos fiscales, oficiales. No le quiero llamar fiscal porque puede pensarse que es dinero, y no. Por ley nosotros disponemos de tiempos. Esos tiempos no los vamos a ocupar y las estaciones pueden comercializarlos, de eso se trata, pero es un apoyo considerable", detalló.

Los tiempos oficiales mencionados que forman parte del acuerdo son los correspondientes al poder ejecutivo, destacó el mandatario, pero dijo esperar que esto hiciera que el resto de los poderes lo analizaran.