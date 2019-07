AMLO está sirviendo a la reelección de Trump, advierte Muñoz Ledo

El tema migratorio de México con Estados Unidos “es una cosa electoral, le están sirviendo (al presidente Donald Trump) el tipo de reelección que quiere”, consideró el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

“Tengo y mantengo una profunda amistad y (...) coincidencia ideológica con mi amigo, joven, Andrés Manuel López Obrador. Yo le entregué, en 1996, creo fue un 2 de agosto, el partido, y luego fui su coordinador de asesores”, comentó el legislador en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sin embargo, se manifestó en contra de lo que consideró una violación a la Constitución mexicana, en el artículo 11.

“Yo diría otra línea, al fin que aquí yo no tengo una línea diplomática muy fuerte. Yo no estoy de acuerdo en que se viole la Constitución, abiertamente el artículo 11”, remarcó.

Luego de recibir un reconocimiento y un homenaje de parte de la UNAM y de la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo afirmó que “Pompeo y mi otro amigo, Marcelo Ebrard, declararon en el mismo día dos cosas contrarias; entonces, pues ya no entendemos. Uno dijo que se había aceptado el plan migratorio de Estados Unidos, que es todo, deportaciones, no paso por la frontera del norte, no paso frontera sur”.

“En México, todos, es un país de migraciones y van a seguir, toda la historia y hasta la eternidad. Desde el hombre de cromañón se empezaron a desplazar por la europea y luego se vinieron para acá, los indios”, ahondó el legislador.

“¿Qué país no ha sido fruto de la migración? El que más ha tenido, digamos, visiblemente, son los Estados Unidos; ellos fueron formados por los ingleses (...) y luego llegaron los holandeses”.

“Y luego, una cosa que digo y que espero que me entiendan, los primeros pobladores de México, llamados pueblos indios, todos llegaron por Estados Unidos, porque entraron por el estrecho de Bering y pasaron por Estados Unidos”, mencionó.