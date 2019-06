AMLO está dispuesto a repatriar los restos de Porfirio Díaz... con estas condiciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este martes que no ve ningún inconveniente en traer al país los restos del expresidente Porfirio Díaz Mori, quien hasta la fecha yace en el cementerio de Montparnasse, París.

Sin embargo, apuntó que solo lo haría si suceden dos cosas: si sus familiares lo solicitan y si se traen también restos de revolucionarios que lo enfrentaron.

"Por lo general, no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos. Pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitarán familiares, si hubiese un acuerdo general. Sí me gustaría que, de hacer esto, se pudiesen traer restos de revolucionarios que lo enfrentaron", respondió al ser cuestionado sobre el tema en la conferencia matutina.

Sobre esto último, puso como ejemplo a Catarino Garza, un periodista y revolucionario que planteó derrocar a Díaz 18 años antes que Francisco I. Madero. Garza fue perseguido por autoridades mexicanas y de Estados Unidos, donde ejercía periodismo, por lo que escapó a Costa Rica, donde se reunió con radicales colombianos y cubanos.

"Entonces, si se traen los restos de Porfirio Díaz, que no lo vería mal, sería cosa de traer los de Catarino Garza. Y que esto sea parte de la reconciliación de los nuevos tiempos", añadió.

"No me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos, pero no tendría ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares", señaló @lopezobrador_. pic.twitter.com/GAawoNkpSj — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 18 de junio de 2019

Por otro lado, al ser cuestionado sobre las acciones que tomará su Gobierno para el mantenimiento del panteón Civil de Cuautla, donde estuvieron los restos del caudillo revolucionario Emiliano Zapata, el mandatario dijo que pedirá al Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México que revise esta situación.

Resaltó que es importante conservar este tipo de espacios que son patrimonio histórico del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dicho panteón tiene un estilo arquitectónico similar a los diseños del escultor y arquitecto Manuel Tolsá y fue el primer lugar donde estuvieron los restos del caudillo.

La tumba aún se conserva; sin embargo, los restos de Zapata descansan actualmente en un mausoleo en la Plaza Revolución del Sur o Plaza del Señor del Pueblo, también en Cuautla.