AMLO es respetuoso con Poder Judicial, contrario a presiones de expresidentes como Calderón: Zaldívar

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que Andrés Manuel López Obrador ha respetado la independencia del poder judicial, contrario a lo que ocurría en otros gobiernos, como el de Felipe Calderón.

En entrevista para Canal Once el martes por la noche, el ministro presidente afirmó que por parte del gobierno del presidente López Obrador nunca ha recibido insinuaciones, recomendaciones ni presiones en los asuntos que este órgano judicial maneja.

"Cosa que, también he dicho, no se podría decir de algún otro presidente que sí amenazó, que sí presionó y que yo no soy solo testigo, porque fui objeto de esas presiones, Felipe Calderón", apuntó.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue electo ministro presidente el 2 de enero de 2019 y su cargo durará hasta el 31 de diciembre de 2022.