AMLO es el presidente más feminista de la historia contemporánea, asegura Irma Eréndira Sandoval

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, aseguró este domingo que Andrés Manuel López Obrador es el "presidente más feminista de la historia contemporanea".

En su cuenta de Twitter, la funcionaria apuntó que quien crea que el jefe del Ejecutivo y su Gobierno son adversarios a la causa de las mujeres "se presta a la estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses".

El sábado, Sandoval sugirió que sean los hombres los que no trabajen el próximo 9 de marzo para que las mujeres "sacudan" al país.

Por cierto, el Licenciado @lopezobrador_ no es “mi presidente” sino el de todas las mexicanas y, aunque les duela, es el Presidente más feminista de la historia contemporánea... — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) 23 de febrero de 2020

"Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", indicó en Twitter.

La secretaria fue criticada por el comentario por algunas personalidades, entre ellas Lydia Cacho. La periodista escribió que su publicación descalifica al movimiento de mujeres.

"Me sorprende @Irma_Sandoval que tú que siempre fuiste libre, ahora descalifiques al movimiento de mujeres y encima digas que 'lavaremos platos'. Si quieres ayudar a tu presidente a sabotear, descalificar y acusar a las feministas de enemigas, te equivocas", publicó.

Al comentario, la funcionaria federal contestó afirmando que "la evidente ironía de 'lavar trastes' fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita a las mujeres a escondernos en el espacio privado en lugar de salir a tomar el espacio público".

Agrupaciones feministas lanzaron esta semana #UnDíaSinNosotras, una convocatoria para realizar un paro nacional de mujeres en protesta por los feminicidios en el país.

Bajo el lema 'El nueve ninguna se mueve', las mujeres piden no realizar actividades escolares y laborales, así como no comprar ningún producto el día 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.

Funcionarias como Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y periodistas como Carmen Aristegui, anunciaron que se sumarán al paro.

La colectiva Brujas del Mar, quien propuso #UnDíaSinNosotras, informó que diversas mujeres con ideologías distintas, como Margarita Zavala, Denise Dresser y Mon Laferte, han compartido la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que las trabajadoras del Gobierno federal tienen la "libertad plena" de participar en el paro nacional.