AMLO es el impulsor de la reforma que amplía mandato en BC: PAN

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el impulsor de la reforma que amplía el periodo de dos a tres años el Gobierno en Baja California.

“El presidente López Obrador es el impulsor de la reforma que amplía el periodo de Gobierno en Baja California, quien, a través de la Secretaría de Gobernación y la dirigencia de Morena, solicitó (desde enero pasado) el apoyo de Acción Nacional, incluso, a cambio de respetar la propuesta de gobernador interino en Puebla, pero el partido rechazó tal proposición”, dijo.

En entrevista con medios en las instalaciones de ese partido, Cortés Mendoza añadió: “Debo decirlo con absoluta claridad, por más que lo niegue el Gobierno de López Obrador, por más que esconda la mano, es claro que lanzó la piedra; por más que niegue que él impulsa el aplazamiento del periodo para el mandato de su amigo Jaime Bonilla, los elementos son claros y contundentes: López Obrador lo impulsó desde inicios de este año, al menos desde inicios de este año”.

Ante ello, el dirigente panista pidió al Ejecutivo federal que no sea incongruente, que no mienta, que no traicione a los bajacalifornianos, y que además se pronuncie en contra de la reforma constitucional e instruya a la Consejería Jurídica de la Presidencia a que también presente una acción de inconstitucionalidad contra la enmienda.

“Nosotros le pedimos al presidente López Obrador que para que la gente no le diga Porfirio Díaz, ya se pronuncie con claridad en el caso de Baja California, que se pronuncie en contra y que además instruya a la Consejería Jurídica que también presente una acción de inconstitucionalidad, porque el Gobierno de la República tiene también esa posibilidad”, apuntó.

Comentó que el tema de Baja California puede marcar un gravísimo precedente en la vida democrática del país, por lo que López Obrador no puede ser Pilatos y simplemente 'lavarse las manos'.

Inaceptable posible desaparición del Coneval

Por otra parte, afirmó que es inaceptable la posible desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), como lo anunció esta mañana el presidente López Obrador.

“Esto es absolutamente inaceptable porque es la instancia que se creó desde el 2005 para medir la pobreza, si avanzamos, y pareciera que él quiere ir a ciegas y con sus propios datos, debilitando todas aquellas instituciones que puedan reflejar con información que las cosas no van bien, sería un retroceso”, dijo.

Añadió que “México no puede ir a ciegas, México necesita datos, información y el presidente López Obrador quiere destruir las instituciones que le dan datos, información a los mexicanos”.

Ante ello, hizo un nuevo llamado a la sociedad organizada, a las cámaras, a los colegios, al Poder Legislativo, a que no permitamos el desmantelamiento de las instituciones en México, a que no permitamos que el órgano que mide a la pobreza como es Coneval, pueda desaparecer sino que al contrario, lo fortalezcamos.