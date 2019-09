AMLO enviará carta al INE para responder por supuesto proselitismo de los 'Siervos de la Nación'

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que enviará una carta al Instituto Nacional Electoral (INE), esto ante la solicitud del organismo para que comparezca sobre una presunta labor proselitista de los 'Siervos de la Nación'.

"Voy a enviarles un escrito, si me lo permiten, para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa (...) Claro, lo único que voy a decirles es 'vámonos respetando, no somos iguales'. Que no me confundan, porque eso sí calienta", señaló.

El instituto informó el jueves que se había llamado a comparecer al presidente, así como a María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, y Gabriel García Hernández, coordinador general de programas para el desarrollo, por ese señalamiento.

La cita, hecha por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, es parte de una investigación generada por una queja del PRD en la que se acusa al presidente y a los 'Servidores de la Nación' de realizar "actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales".

Al respecto, López Obrador negó esta acusación pues, dijo, su movimiento sufrió fraudes de Estado en los que se utilizaron recursos públicos para favorecer a candidatos electorales a través de programas sociales.

"Se los puedo hasta enlistar los programas que utilizaban con propósitos electorales: Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera, puro programa clientelar", afirmó.

"Con todo respeto, los consejeros del INE se hicieron de 'la vista gorda', sobre todo en el último tramo con la aplicación de Prospera y ahora se convierten en paladines de la democracia ", criticó.