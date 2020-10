AMLO dice 'sí' al diálogo con Alianza Federalista, 'siempre y cuando no haya politiquería'

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que sí dialogaría con los gobernadores de la Alianza Federalista, opositora a su administración, pero solo si no hay 'politiquería'.

"Sí, claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería. Porque imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial", apuntó en su conferencia matutina.

Insistió en que no se le debe nada de recursos a las entidades federativas.

"No hay ningún adeudo. Ayer dije que era al revés. ¿Por qupe? Porque algunos no han entregado lo que tiene que ver con la retención del ISR, entre otros adeudos, hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al FOVISSSTE, pero no se trata de eso, se trata de aclarar, que no digan 'la federación no nos está enviando los recursos', estamos cumpliendo", puntualizó.

El mandatario federal contó que la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) le dijo que en conjunto los estados no han entregado alrededor de 70 mil millones de pesos de ISR, pero que el Gobierno no lo está cobrando pero sí lo comenta para que "haya toda la información".

AMLO destacó que la Ley de Coordinación Fiscal se aprobó por consenso en su momento y se ha venido reformando. El último gran ajuste, explicó, fue en 2007. Entonces se consideró como un factor para recibir participaciones federales a la población, de modo que se beneficiara a quienes tienen más población.

"Hay hasta gobernadores de los actuales que eran legisladores, que votaron, nada más que ya se les olvidó, votaron por la distribución de los recursos (...), entonces no se vale que quieran engañar a la gente", declaró.

Si es necesaria una nueva reforma, indicó López Obrador, tendría que buscarse un consenso entre los gobernadores, que se proponga y que el Congreso lo resuelva.

La Alianza Federalista dio a conocer recientemente que se rompería con el pacto federal debido a que el Gobierno de México no atiende el recorte al presupuesto de esas demarcaciones.

Por ello, el martes, los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato usaron sus redes sociales para preguntar a los ciudadanos si esas entidades continuarían en el pacto federal.

Te recomendamos:

Gobernadores de la 4T y la jefa de Gobierno salen a respaldar a AMLO y al pacto federal

Arturo Herrera 'se sube al ring' con gobernadores del PAN: 'Calderón impulsó pacto fiscal'

AMLO responde a Alianza Federalista: Qué bien que organicen consultas, pero no engañen a la gente