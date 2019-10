AMLO dice que trabaja 16 horas diarias para no tener que reelegirse

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se deben trabajar 16 horas al día y descansar ocho, pues a ese ritmo será “como si hiciéramos dos sexenios”, por lo que no hará falta una reelección.

El titular del Ejecutivo Federal aprovechó su encuentro con los Pueblos Seri, Pima, Pápago, Kikapú y población indígena migrante en Hermosillo, Sonora, este domingo, para presumir que será antes de 2024, año en el que acaba su administración, cuando queden sentadas las bases de un cambio verdadero que difícilmente otro gobierno pueda modificar.

"Trabajamos 16 horas y usamos 8 para descansar, si así lo hacemos nos va a rendir el tiempo, y no va hacer falta que, como algunos dicen, que voy a reelegirme, no. Yo soy partidario del sufragio efectivo no reelección”, puntualizó.

Dijo que, trabajando 16 horas diarias será saciada esa hambre y sed de justicia, “poco a poco de manera organizada y con mucho trabajo”.

“Eso es importante, no trabajar ocho horas, trabajar 16 horas, cuando menos, en lo que corresponde a nosotros”, agregó.

En su discurso, destacó la riqueza cultural de México y se comprometió a beneficiar y darle preferencia a las comunidades indígenas y a la gente humilde.

"Nuestro pueblo es muy humano y aunque pertenezcan a otras culturas, aunque sean mestizos, la mayoría de los mexicanos, apoyan el que se le dé preferencia a las comunidades indígenas, un aplauso por la solidaridad verdadera de todos los mexicanos", justificó.

Destacó que “mucho se ha avanzado” en los 11 meses que lleva su gobierno y remarcó que en nueve de cada 10 hogares de comunidades indígenas ya está llegando un apoyo.

Previamente, la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, reconoció que la región necesita agua, empleo e infraestructura, y aprovechó para solicitarle al Gobierno de la República ayudar en el mejoramiento de la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino.

"La carretera de Hermosillo a Kino, que ha causado muchos accidentes, es una carretera con mucho tráfico, es ampliar a siete carriles para que todos puedan transitar con seguridad, es un carretera con mucho tráfico. Ojalá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos apoyara", solicitó.

El Presidente rechazó tener diferencias con la Gobernadora, “aunque quieran algunos que nos peleemos”, y explicó que se está poniendo de acuerdo para trabajar juntos, porque “nada ganamos peleándonos”.

“Vamos a atender las demandas, no crean que estoy miope, sí vi las cartulinas, la falta de agua, sí vi también el proyecto de ampliación de la carretera, todo eso lo vi, nada más que no es así como antes, explicó.

Explicó a los pobladores que la prioridad es que se le otorguen recursos al pueblo, “pero con orden, para que no endeudemos al país, para que no tengamos que aumentar los impuestos, para que no haya gasolinazos”.

Defiende (otra vez) operativo en Culiacán

El presidente López Obrador aprovechó su discurso para defender la actuación del gobierno federal de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Se tomó una decisión correcta, el gabinete de seguridad, y yo respaldé esa decisión, porque era preferible dejar en libertad a un presunto delincuente que poner en riesgo la vida de mucha gente”, reiteró.

Asimismo, acusó, de nueva cuenta a los conservadores, quienes fracasaron poniendo en práctica una estrategia de exterminio.

“¿Saben cómo le llamaban antes si había muchos muertos, civiles nocentes, daños colaterales. ¡Nada de esos ya!, aunque no les guste a estos fifís, a estos conservadores”, acotó.