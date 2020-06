AMLO dice que será 'guardián del voto'; Córdova responde que esa es la función del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó atrás el tema del COVID-19 para entrar en asuntos electorales, desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE) y esbozar lo que sería su papel durante las elecciones del próximo año, en las que se renovarán la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y una treintena de congresos locales.

En su mensaje matutino, en Palacio Nacional, aseguró que el INE no garantiza elecciones limpias y solamente representa gastos para el erario. “Es el aparato de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres”, dijo el Ejecutivo, al anunciar que dará a conocer la estructura interna, así como el gasto que representa el instituto.

Las declaraciones del Presidente se dan luego de que a principios del mes, el INE instalara su comisión temporal de presupuesto, que se encuentra en la discusión del mismo, que según el organismo, sería de 19 mil 400 millones de pesos para organizar 33 elecciones en 2021.

A más tardar el 24 de agosto, el INE deberá contar con el anteproyecto presupuestal que será presentado ante la Cámara de Diputados para su aprobación. Ese monto representa lo erogado en las elecciones de 2018, pero la cifra podría ser mayor en el contexto de la crisis económica, así como las medidas que se implementarían ante el COVID-19.

“Pues todos tenemos que seguir actuando con austeridad y la campaña va a continuar. No puede haber excesos”, insistió el mandatario.

Su argumento está en que entre 2012 y 2016 las elecciones federales habrían tenido un costo promedio por votante de 25 dólares, mientras que en Brasil la cifra se redujo a 12.73 dólares americanos, o en Estados Unidos el precio fue, en promedio, de 11.67 dólares. Sin embargo, no se toma en cuenta que en otras naciones, existen otros modelos de financiamiento.

Asimismo, López Obrador anunció que para las elecciones de 2021, se convertirá “en guardián” para garantizar que se respetará la voluntad del pueblo.

Aseguró que no interferirá con la labor del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero denunciará los intentos de fraude. “Esto no es injerencia. Es sólo decir: ‘¿Cómo le vas a entregar registro si no cumplió?’ ‘¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña y no vas a decir nada’?”.

“Para que no haya fraude electoral me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude”, anunció.

Insistió en que durante muchos años fue víctima de fraudes electorales que ocasionaron un retroceso en la democracia, con excepción del que sí resultó ganador en 2018; “triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude pero en las anteriores elecciones lo permitió el INE”.

Además, celebró que una de las reformas a la Constitución fue la de convertir el fraude electoral en delito grave, por lo que quien falsifique actas, embarace urnas o cometa fraude, no tendrá derecho a fianza e irá directo a la cárcel.

Los dichos contra el INE se dieron en el contexto de una revisión a los organismos gubernamentales, entre ellos el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), propuesta que, insistió, representará ahorro y se designará a una mujer indígena. “Pura pantalla, pura simulación, aquí vamos a ir dando a conocer cuántos crearon y cuánto cuesta al pueblo”, añadió.

AMLO tunde a Cofece: “dos años sin un fallo, ¿qué hace?”

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a la que acusó de no haber emitido un fallo en dos años y representar la erogación de recursos públicos.

“Me llamó mucho la atención, dos años de estos otros organismos, creo que es para la competencia…”, dijo... “Cofece”, completó Ricardo Sheffield, titular de la Profeco.

“¿Cuándo creen que me voy a aprender todas esas siglas? Esa Cofece. Esa es otra, para la competencia, contra los monopolios, para regular la comunicación, en fin (...) Entonces, ¿qué hacen?, ¿a qué se dedican?, pero bueno, todo se investiga y es cero corrupción y cero impunidad”, cuestionó.

Ayer la Cofece interpuso una controversia ante la Corte contra la Sener y la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, ya que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia.

Fuente: Cuartoscuro

El vigilante constitucional del voto es el INE: Córdova

“El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno, ya que es el guardián, constitucionalmente autónomo, del voto libre”, coincidieron consejeros electorales.

Para el presidente del INE, Lorenzo Córdova, las declaraciones del presidente López Obrador de que se convertirá en “un guardián” para que no haya “fraude” en 2021 puede interpretarse como una advertencia a los propios funcionarios del gobierno federal para que no se metan en las elecciones.

Consideró, en entrevista radiofónica, que interpretarlo de otra manera implicaría que el Presidente se quiere poner por encima de la Constitución: “Y eso, me queda claro, no es la intención del Presidente”, dijo.

“El Presidente sabe, porque él viene de una elección en 2018, que existe un órgano constitucional, que tiene un mandato expreso en la Constitución, para ser el guardián de los principios democráticos y del voto libre”, agregó.

El consejero Ciro Murayama aseveró que la Constitución establece que las elecciones las realiza un INE “autónomo” (artículo 41) y que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios (artículo 134).

Además, la dirigencia del PRI, vía Twitter, señaló: “la democracia en México ya tiene guardianes y son los funcionarios que participan como funcionarios de casilla, así que le recomendamos al gobierno mejor volverse el guardián de la salud, economía y seguridad, rubros que tienen muy descuidados y que sí son su responsabilidad”.

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, consideró que el Presidente, al igual que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, busca manipular las elecciones de 2021 y atacar al INE.

Mientras que el senador panista Damián Zepeda dijo: “le mandamos un mensaje muy claro: jamás vamos a permitir que el Presidente y Morena dominen el INE, un organismo que garantiza la democracia, que por supuesto puede mejorar, como todos, pero que garantiza elecciones que respeten el voto. El Presidente fue electo en una elección organizada por el propio INE”.

El líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, calificó como “un error” buscar someter a los órganos autónomos, y “atentar contra la autonomía de una institución fundamental para la democracia como el INE, justo cuando está ya en puerta el proceso electoral”.

El dirigente del PRD, Ángel Ávila, consideró que “no necesitamos un ‘guardián de las elecciones’, como se autoproclama el propio Presidente”. Con información de Eduardo Ortega y Víctor Chávez