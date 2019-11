AMLO dice que reducirá tiempos oficiales; 'tengo cómo comunicarme con ciudadanos', dice a CIRT

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió este jueves con la Cámara Mexicana de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) a reducir los tiempos oficiales y a revisar el tema de la recaudación para concesionarios.

“Yo desde hace algún tiempo traigo lo de los tiempos oficiales para atender”, refirió el presidente. Entre las razones a considerar destacó el que “un gobierno democrático no necesita propaganda”.

Al emitir un mensaje en la tradicional comida de la semana nacional de radio y la televisión, en el WTC de la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo federal se comprometió a garantizar la libertad de expresión y los espacios para el debate, la discusión.

Sobre todo, dijo que el suyo es un gobierno que entiende “que se requiere hacer ajustes, poner en correspondencia las normas con las nuevas circunstancias”.

Además, ante los empresarios dueños de medios televisores y radiodifusoras, aclaró que no requiere tiempos oficiales.

“Yo tengo manera de comunicarme con los ciudadanos, nada más lo hago todos los días, casi dos horas, en las ruedas de prensa o diálogos circulares o, como se conocen, las 'mañaneras'. No me hace falta que haya demasiado tiempo oficial, ahí tengo oportunidad de estarme comunicando con los ciudadanos. No hay que verlo como competencia, sino buscar la manera de interpretar los nuevos tiempos”, apuntó.

Previamente, José Luis Rodríguez Aguirre, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, pidió al Gobierno de la República “justicia y legalidad”, así como poner fin al exceso de regulaciones y reglas fiscales que padecen, pues hoy compiten, apuntó, con un piso totalmente disparejo frente a otros sectores.

“La carga tributaria y regulatoria que nos ha sido impuesta no tiene precedentes. Estas OTPS que transmiten lo que quieren sin ninguna tipo de restricción y a nosotros nos sobreregulan, siendo que nosotros somos un servicio gratuito”, advirtió.