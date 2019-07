AMLO dice que no ve reforma como la de BC para el nivel federal

Andrés Manuel López Obrador dijo que el caso de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla para Baja California no se repetirá a nivel federal. “No, no creo que suceda (que sea un antecedente), ya son otros tiempos. Saben por qué no sucede, porque antes esas cosas se ordenaban desde la Presidencia, ahora no, y hay que irse acostumbrando a que hay poderes autónomos independientes”.

Dijo que “yo lo que creo es que son otras circunstancias, la gente no se deja, los legisladores ya no son empleados del Ejecutivo, antes acuérdense como era, en Baja California, que no hubo un arreglo arriba entre partidos, pues ya no, ya no existe, ya no se puede reeditar eso, menos en épocas de cambio”.

Reiteró que “esto lo tienen que resolver las instancias competentes, en este caso el Tribunal electoral y ya hay denuncias y que se resuelva”.

Sobre la petición que hiciera Cuauhtémoc Cárdenas para protestar en contra de la medida, dijo que “está en todo su derecho, el ingeniero siempre expresa con libertad sus puntos de vista, esa es una característica del ingeniero buena, y siempre va a tener nuestro respeto, es precursor de nuestro movimiento democrático, entonces tiene derecho de manifestarse y expresarse”.

El miércoles se le preguntó al presidente sobre el tema y dijo que su gobierno no había intervenido en el caso de Baja California. “Si hay una manipulación, una cosa indebida, van a resolver los del Tribunal Electoral, a ellos les corresponde. Lo que sí puedo asegurarles es que nosotros no intervenimos, no hay como era antes, línea de la Presidencia”.

Dijo que respeta a quienes opinan que es un engaño el cambio de periodo de Bonilla, quien también fue superdelegado en Baja California. “Hay un abanico de puntos de vista, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, para eso se tiene un tribunal y ahora se procura que no haya consigna, que legisladores, jueces, magistrados, ministros actúen sin ataduras”.

Ampliar mi mandato, una corrección: Bonilla

Los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron una modificación a la Constitución local para ampliar el periodo de su gobierno de dos a cinco años sólo hicieron una corrección, afirmó el gobernador electo, Jaime Bonilla.

El senador de Morena con licencia, en una entrevista con el Semanario Zeta, argumentó que los legisladores son quienes realmente representan al pueblo: “El Poder Legislativo y Ejecutivo son poderes separados, independientes (...) seguramente analizaron el asunto (de ampliar de dos a cinco años su gobierno), como muchos que han analizado, y optaron por lo que nosotros entendemos que es una corrección.

“Es un tema de los legisladores, ellos son los que están insistiendo. Yo estoy en lo mío, en la transición. Ni siquiera lo tenía, el tema”, declaró.

No obstante, reconoció que tiene un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ampliar su gobierno.