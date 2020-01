AMLO dice que no recibirá a Sicilia para evitar hacer 'show'

A fin de “proteger la investidura presidencial” ante una falta de respeto o de algún exabrupto, Andrés Manuel López Obrador rechazó un encuentro con los integrantes de la Caminata por la Verdad y la Justicia, integrada por víctimas de la violencia, que marcharán desde Morelos hasta la Ciudad de México.

“Pueden entrar a Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico”, dijo el Presidente.

Explicó que a la marcha que encabezan Javier Sicilia y Julián LeBarón “se les va a respetar, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados”.

Ante la negativa del Presidente, Adrián LeBarón consideró que es mejor, “sí siento que hay mucha, vamos a encontrar mucha solidaridad, yo siempre quiero ser recordado como alguien que aboga, que está presente en estas causas. Por eso digo, de la que se pierde”.

La caravana saldrá el 23 de enero de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, Morelos, y se espera arribe al Zócalo de la ciudad el domingo 26.