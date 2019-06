AMLO dice a Barra Mexicana de Abogados que no lo van a callar en el tema de Santa Lucía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que se seguirá manifestando en el asunto de la construcción de Santa Lucía, luego de que la Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidiera al mandatario no exponer a quienes promovieron los amparos que hasta el momento tienen detenida la obra.

"Ahora que señalé que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar de la CDMX (Santa Lucía), salió una asociación de abogados a decir que no se podía hablar del asunto. Pues hago uso de mi derecho de manifestación, ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar", expresó el presidente de México.

La BMA señaló el domingo que, tras los amparos concedidos a partir del 7 de junio contra la construcción de Santa Lucía, considera "inapropiado que el Ejecutivo federal intervenga en asuntos jurisdiccionales, mediante acciones mediáticas o de otra índole, que inhiba la cuestión en el ejercicio del derecho de defensa de las personas".

Los amparos hasta ahora otorgados son por impacto ambiental, seguridad aérea y por afectación a zona arqueológica.

El primer amparo, del 7 de junio, "concedió la suspensión definitiva de la construcción del aeropuerto de San Lucía en favor de residentes del municipio de Zumpango que, a través del colectivo #NoMásDerroches" del que forma parte la Coparmex.

Gerardo Ferrando Bravo, director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), aseguró que hasta el momento los amparos que se han presentado no afectan el avance en los procesos del aeropuerto de Santa Lucía y tampoco la terminación de los contratos en Texcoco.