AMLO descarta que trabajadores de Gobierno se vayan a quedar sin computadoras

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que los trabajadores del Gobierno no se quedarán sin computadoras para llevar a cabo sus labores.

El mandatario nacional además descartó que los empleados vayan a poner de su dinero para comprar el equipo de cómputo que utilizan para sus actividades.

"Primero, no va suceder eso (que los trabajadores se queden sin computadoras). Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos, acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión, acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas", razones por las que se está llevando a cabo la austeridad republicana, detalló López Obrador.

Tras ser cuestionado sobre que los recortes causarán la pérdida de computadoras en dependencias como la Secretaría de Economía, el presidente añadió que era una exageración la información que decía que los empleados pondrían de su dinero para mantener los dispositivos.

"No va a poner nada (de dinero el personal), esto es una exageración. No se va a aplicar. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite al Gobierno porque todavía hay mucha gente en el Gobierno, sobre todo en estos mandos intermedios que vienen de la época o del periodo neoliberal", recalcó.

López Obrador comentó que la austeridad seguirá, y propuso que se compartan más las herramientas de trabajo para que todos tengan con qué laborar.

"Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía, ¿que estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. Hay forma de resolverlo, el que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción", indicó.