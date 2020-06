AMLO descarta que Gobierno federal inicie investigación contra policía por protestas en Guadalajara

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este viernes que desde el Gobierno federal se inicie una investigación por la actuación de la policía en las manifestaciones del jueves que se vivieron en Guadalajara.

"En el caso del Gobierno no, porque no vamos a dar motivos a que se este especulando que nosotros tenemos interés en perjudicar al Gobierno de Jalisco no vamos a caer en ese juego", aseguró en conferencia de prensa desde Tabasco cuando se le cuestionó si la Secretaría de Gobernación tomaría 'cartas en el asunto'.

Más de mil personas participaron el jueves en la manifestación contra actos de exceso policial que provocaron la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue detenido en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por comportarse agresivo contra policías que le reclamaron el uso de cubrebocas.

La marcha partió del Parque Rojo y llegó al Palacio de Gobierno, donde elementos de la Policía Estatal asignados a la vigilancia del edificio cerraron las puertas para resguardarse, al ver a la multitud.

En los cuatro flancos del Palacio, los inconformes rompieron cristales y llegaron al edificio de la Recaudadora número uno, ubicado a un costado; le estrellaron los ventanales y puertas de cristal, e irrumpieron en él y destrozaron el mobiliario.

La sede del Poder Ejecutivo fue grafiteada por los inconformes, quienes quemaron banderas y dañaron las puertas laterales del edificio; irrumpieron en él y destruyeron algunos muebles.

Posteriormente, llegaron los elementos antimotines y comenzaron a disipar a los manifestantes, quienes se confrontaron a golpes. Fue entonces que algunos de los policías, tomaron palos para golpear a los manifestantes, quienes les lanzaban piedras y botellas.

Luego, otro grupo de elementos policiales trató de disipar a manifestantes que estaban en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en la esquina de Avenida Juárez y Alcalde, donde uno de los manifestantes le prendió fuego a un elemento motorizado de la Policía Municipal de Guadalajara. Sus compañeros calmaron el fuego y el agente fue trasladado en ambulancia a las instalaciones de la Cruz Roja.

El saldo de las protestas fue de 27 personas detenidas por actos de vandalismo y agresión a elementos policiales; así como seis policías heridos.

Con información de Juan Carlos Huerta y María Albert Hernández