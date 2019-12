AMLO descarta iniciar investigación contra involucrados en caso García Luna; 'no es represalia'

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que en México no se iniciarán investigaciones contra relacionados en el caso Genaro García Luna -detenido el lunes 9 de diciembre en Texas, Estados Unidos- para que no se piense que es una represalia.

"Nosotros no vamos a iniciar aquí procesos (en relación con el caso García Luna), no me gusta hacer leña del árbol caído, y vamos a esperar a que las investigaciones avancen, nosotros lo que vamos a hacer es cooperar con toda la información que nos soliciten (en Estados Unidos), se va a entregar, pero no iniciar nosotros investigaciones, para que no se malinterprete, que no se vaya a a decir o pensar siquiera que es una represalia", comentó López Obrador en la conferencia mañanera.

El presidente de México dio una recomendación a los involucrados en el caso García Luna: que cooperen, expliquen y rectifiquen porque "todos nos equivocamos".

"A todos los que están involucrados en el asunto de García Luna, una recomendación respetuosa es que se serenen, se tranquilicen, el que nada debe nada teme, y también que cooperen o que expliquen, es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubieron errores, y rectificar y no caer en la autocomplacencia, y todos nos equivocamos, somos seres humanos", agregó el mandatario nacional.

López Obrador dijo el 13 de diciembre que había ordenado una revisión sobre personas que aún trabajan en el Gobierno y fueron parte del equipo del exsecretario de Seguridad Pública.

"Ahora con lo de la detención de García Luna giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el Gobierno, quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes del Gobierno de (Felipe) Calderón pasaron al equipo de (Enrique) Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay. Pero si los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones, para afuera", apuntó el presidente de México.