AMLO rechaza haber pedido la renuncia de Luis Vera, titular de agencia ambiental

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que no pidió la renuncia de Luis Vera, titular de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA)

El jueves, fuentes del organismo detallaron que Vera entregó su renuncia a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la que depende la ASEA. Sin embargo, no revelaron detalles de cuándo ésta se hará efectiva.

Al ser cuestionado sobre la salida, AMLO reiteró que la decisión fue del directivo.

"No, no se la pedí la renuncia pero depende de la Secretaría del Medio Ambiente. No hay ninguna presión, no se utilizan esos medios, para nada. Deben de haber interesados en que no se haga la refinería, eso sí, como están interesados otros en que no se haga el aeropuerto, el tren maya", señaló.

Al ser cuestionado sobre posibles presiones por parte de Rocío Nahle, secretaria de Energía, a la ASEA, el mandatario federal apuntó que esta agencia depende de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Destacó que no conoce los motivos de la renuncia.

El organismo regulador acaparó los reflectores en meses pasados debido a la refinería Dos Bocas, pues la ASEA fue el ente encargado en dar la autorización para la construcción del proyecto en materia ambiental, misma que le fue entregada a la Secretaría de Energía el 12 de agosto pasado.

Luis Vera dijo el 14 de agosto que el estudio de impacto medioambiental que se aplicó a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, cumple por encima de los estándares tradicionales para este tipo de proyectos.