AMLO descarta dar recursos 'extra' a universidades estatales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este miércoles que no es posible otorgar más recursos a universidades estatales más allá de lo comprometido, y destacó que debe haber cuentas claras y transparencia.

Al ser cuestionado sobre la petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de una ampliación de 17 mil 230 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos para 2020, dijo que no era posible entregar más que el incremento inflacionario.

"No se puede más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario, tenemos que actuar así, porque tiene que haber orden administrativo (...) Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país. Porque si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si es una petición justa, se tiene que responder", apuntó.

El 1 de octubre, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuellar se reunió con integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), quienes expusieron que las universidades no cuentan con recursos suficientes para pagar la nómina de los académicos, motivo por el cual pedían el aumento del presupuesto.

Cuestionado sobre el caso de la Universidad de Baja California, la cual afirma que el Gobierno federal debe recursos al estatal y por ello no se ha otorgado más dinero a la institución, dijo que esto no es así pero se informará al respecto, pues la situación debe aclararse.

"Primero hay que aclarar por qué la deuda. Quiero aprovechar para decir esto, que aplica para todo el país y universidades. No es de que no tenemos dinero, tenemos déficit, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año (...), así ya no es la cosa. Primero es, a ver, cuánto recibiste, cómo se ejerció. Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber transparencia", puntualizó.

Dijo que la federación cumplirá si existen adeudos.

Afirmó que todas las universidades del país tendrán más presupuesto en 2020 "en términos cuantitativos" de lo que recibieron este año.