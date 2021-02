AMLO descarta crear impuestos para mineras extranjeras en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que exista la intensión de hacer reformas para cobrar impuestos empresas mineras extranjeras que laboren en México.

"Hay un impuesto porque antes, desde (Carlos) Salinas, no pagaban nada (...) Nosotros emprendimos esa lucha y se logró en el 2014 que se pague un impuesto por extracción de minerales, de modo que no tenemos contemplado crear impuestos nuevos, porque no solo es el derecho sino que ya existe ese impuesto", comentó en la conferencia matutina.

No obstante, añadió que espera que haya un arreglo entre trabajadores mineros y las empresas, pues existen algunos conflictos.

"Hay una empresa canadiense que no quiere pagar impuestos en Durango (...) Hay empresas canadienses que cumplen con todas sus obligaciones (...), sin embargo, esta otra empresa canadiense que no son la mayoría, son poquitas, quiere llevar el litigio a instancias internacionales cuando se trata de una obligación fiscal, no quiere pagar impuestos y está queriendo utilizar el tratado (T-MEC) protegiéndose para ir a tribunales internacionales", indicó.

Añadió que ojalá el embajador de Canadá en México convoque a esta empresa a "entrar en razón".

Te recomendamos

Así se dispersarán los apoyos sociales ante periodo electoral

Exageran y están mal sus datos, dice AMLO sobre reportes de la ASF