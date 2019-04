AMLO descarta conflicto de interés por participación de Miguel Rincón en licitación para imprimir libros de texto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, descartó este jueves que exista un conflicto de interés por la presunta participación del empresario Miguel Rincón en la licitación para la impresión de los libros de texto gratuitos.

"Es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo. No sabía que estaba participando. No sé si legalmente esté impedido. Si está impedido no podría participar", dijo.

Rincón forma parte del Consejo de Asesores anunciado en noviembre pasado y es directivo de la empresa Bio-Pappel.

Sobre este asunto, el presidente dijo que no protegerá ni "a amigos ni familiares" si cometen algún delito.

"Yo no protejo a nadie ni acepto influyentismo de nadie ni de mis amigos ni de mis familiares", advirtió.

El ciclo escolar 2019-2020 podría comenzar, en agosto, sin libros de texto gratuito. La razón es que, a cuatro meses de que debió haber comenzado, aún no arranca la producción de más de 200 millones de ejemplares de educación básica.