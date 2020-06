Recibí una carta de Iberdrola, tienen la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que los directivos de la empresa española Iberdrola le enviaron una carta en la que expresan su disposición para alcanzar acuerdos con el Gobierno.

"Todavía no hay ninguna información, vamos a decir, oficial, es una nota periodística. Recibí una carta de los directivos de esta empresa, informando que tienen en efecto alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México, y también la disposición de llegar a acuerdos con el Gobierno", comentó.

El mandatario federal añadió que esta carta se la entregó Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, y que se turnó a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

El miércoles, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que la planta de generación eléctrica en el municipio de Tuxpan será construida, pero que sería la CFE la encargada de licitarla.

Esto sucedió luego de que el presidente municipal de Tuxpan, Juan Antonio Aguilar, dijera que el proyecto que iba a ser construido por la compañía española estaba en riesgo de cancelarse debido a que la comisión no quiere venderles gas para operar.

"No hay notificación en ese sentido (de cancelación), me hubiesen dicho (en la carta) que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habían tomado la decisión de cancelar una obra y no es eso lo que me expresan", apuntó AMLO.