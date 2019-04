AMLO defiende baja participación en consulta de Tren Transístmico

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la baja participación que hubo durante la consulta Tren Transístmico y reiteró que la mayoría de la gente quiere el proyecto.

El Financiero informó que de 1.6 millones de personas que se consideran indígenas en Oaxaca, sólo se tomó la opinión de 3 mil 397 habitantes durante los dos últimos días de marzo.

“¿Cómo no van a estar de acuerdo en la rehabilitación de las refinerías? ¿Que se amolde la carretera? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se siembren árboles maderables y frutales? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se aplique el programa para apoyar a los sismos, que se aumente la pensión?”, dijo.

"La verdad, nuestros opositores tienen que aplicarse a fondo, analizar más las cosas, visitar los pueblos, no hace daño el sol, quitarse el amarillo burócrata, lo ‘fifí’”, dijo.

Sobre el porque no se consultó a más personas o a otros grupos, dijo que “ya se hizo la consulta y la gente quiere el proyecto... es para todo el pueblo no es por grupo y es la democracia, eso es lo que estamos haciendo”.