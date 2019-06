AMLO convoca a 'acto de unidad' en defensa de la dignidad de México por aranceles de Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que convocará a un "acto de unidad" que se celebrará el próximo sábado en Tijuana, Baja California, "en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos".

"Queremos tener una relación, lo reitero, de amistad con el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos, esa es nuestra postura y para definir este asunto, para fijar con mucha claridad esa postura de conservar una relación de amistad, vamos a llevar a cabo (ese evento)", dijo este jueves.

El presidente agregó que en ese evento, que se realizará a las 17:00 horas, se referirá a la posible aplicación de aranceles de 5 por ciento.

"No voy a pronunciarme a fondo en definitiva hasta el sábado, a las 5 de la tarde. Esto no significa que no habrá información, Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) estará informando al pueblo de México y el sábado a las 5 de la tarde yo voy a dar a conocer mi propuesta como presidente de México", apuntó.

López Obrador explicó que extenderá la invitación para ese evento a todos los gobernadores del país, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del poder judicial y legisladores, tanto federales como locales.

Agregó que también serán invitados dirigentes empresariales, campesinos, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos.

Sobre la negociación con el Gobierno de EU sobre el arancel de 5 por ciento a mercancías mexicanas, el presidente señaló que las pláticas se retomarán este jueves a partir de las 10:00 horas.

El miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que si no se logra un acuerdo en el segundo día de reuniones el gravamen de 5 por ciento se empezará a aplicar a partir del próximo 10 de junio.