AMLO celebra que diputados llegaran a un acuerdo para la presidencia de San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves que se haya llegado a un acuerdo para la presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro.

"Yo celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento", apuntó en su conferencia matutina.

El miércoles, Dulce María Sauri, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue elegida como la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el tercer y último año de la LXIV Legislatura.

El acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió 313 votos a favor, con lo que se consiguió la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de la Cámara baja.

En los últimos días, el Partido del Trabajo (PT) pasó algunos legisladores a su bancada para superar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y así poder aspirar a la titularidad de la Mesa Directiva en la Cámara baja, algo que le correspondería al PRI pues en la elección de 2018 se colocó como la tercera fuerza política del país.

López Obrador señaló este jueves que le tiene mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, pues dicho partido lo apoyó durante varios años.

"También como les tengo respeto, ellos me respetan, saben cómo pienso, y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre, y no caer en la tentación de los cargos. No deben de importarnos los cargos, sino el encargo, estamos para transformar", afirmó.

Según acuerdos firmados el 5 de septiembre de 2018 sobre la rotación y los turnos de la Presidencia de la Mesa Directiva, esta sería ocupada el primer año por la fuerza mayor, el cual fue Morena; el segundo año le toca a la segunda mayor fuerza (PAN), y este año le tocaría a la tercera fuerza.

