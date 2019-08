AMLO castiga y ataca a la ciencia como a la salud, acusan científicos

Científicos e investigadores del CIDE, la UNAM y el IPN acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que lo hace el sector salud con los recortes presupuestales, “desprecia y castiga la ciencia y la innovación tecnológica”, por lo que “así no se podrán resolver los grandes problemas nacionales que enfrenta el país”

Durante el conversatorio "Sólo desde la ciencia es posible la prosperidad de los países y la libertad de los seres humanos", organizado por la plataforma Futuro 21 –que impulsa el PRD-, la científica Julieta Fierro planteó que “sin ciencia básica no hay innovación ni solución para poder sobrevivir”.

Criticó que el actual Gobierno federal está quitando parte del presupuesto para el sector. "Limitar a la ciencia básica es un error muy grande, sino se apoya en su comunidad científica no se va a poder resolver los grandes problemas nacionales", dijo.

Expuso que los “Centros de Investigación estamos ahí para ayudar al Gobierno y no nos hace caso; tenemos maneras de hacer escenarios donde se puede estudiar qué pasaría si sólo usamos petróleo, si mezclamos petróleo y paneles solares, o si además usamos energía del viento”.

“Se puede modelar con matemáticas y se puede predecir qué va a pasar. Los economistas hacen esto, pero nos da la impresión que nuestro presidente no está asociado a gente que sepa utilizar inteligencia artificial para hacer un diseño adecuado para este país”, comentó.

La divulgadora científica se dijo preocupada por la disminución del dinero para la investigación por cuestiones de género y expuso que se han descuidado los problemas de las mujeres de manera histórica, porque en general las decisiones las han tomado los hombres.

Por ello, lamentó que no exista perspectiva de género en la ciencia pues el Gobierno ha limitado las contrataciones a mujeres científicos, "no vamos a poder atender los problemas, la ciencia no sólo tiene que ver con lo práctico también inspira”.

La doctora Alma Maldonado recalcó que “la Constitución dice que debe de haber por lo menos un uno por ciento de apoyo del PIB a la ciencia, nosotros estamos en el .5, no hemos podido pasar. Nosotros tenemos menos de un científico por cada mil empleados en el país, comparado con Corea y Finlandia, estamos hablando de 12 o 15 científicos por cada mil empleados”.

Indicó que investigadores del Cinvestav reciben 200 pesos al día para desarrollo de sus proyectos. “Nunca habíamos estado frente a un Gobierno que además de no ofrecer recursos ataca a los investigadores y que tiene un discurso muy negativo respecto al papel de los científicos”, apuntó.

Lamentó que en México no exista una cultura científica, por lo que cuestionó el trabajo que se realiza en el Conacyt. Como en la salud, “quieren el control y concentración de recursos para que ellos decidan como se va aplicar”, dijo.

El doctor Ricardo Cantoral lamentó que “la falta de inversión en ciencia y tecnología es un mal crónico del Estado mexicano; no puede haber desarrollo económico si no hay una inversión orientada hacia lo que se considere que es fundamental. La inversión en ciencia debe incrementarse porque tiene que ver con el desarrollo nacional”, sostuvo.

David Arellano consideró que “la actividad científica es netamente social ya que se desarrolla en el diálogo, la discusión, debate y crítica, no solamente en la comunidad nacional e internacional, sino también en el diálogo con ciudadanos partidos y organizaciones de la sociedad civil”.