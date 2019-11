AMLO asiste a ceremonia de inhumación de restos de Valentín Campa

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes la ceremonia de inhumación del luchador social Valentín Campa en la Rotonda de los Hombres Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México.

Según el presidente López Obrador, “encarnaba la humildad y la honestidad”.

A dos décadas de su muerte –el 25 de noviembre de 1999– Campa Salazar se convirtió en el ocupante 117 de la Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México.

Ante las tumbas de David Alfaro Siqueiros, Justo Sierra o Vicente Lombardo, el titular del Ejecutivo federal se refirió a él como un dirigente con principios, que contribuyó con su ejemplo, que “no claudicó y que actuó “siempre con dignidad”.

“El mejor homenaje que podemos rendir es comprometernos a no fallarle al pueblo, a no robar, no mentir, no traicionar. Así vamos actuar en homenaje a los que han luchado por la democracia”, sentenció.

El Presidente recordó su triunfo en julio de 2018, lo que para él sólo fue la culminación de la lucha de años de diversos dirigentes sociales como Campa Salazar.

“Esto viene de lejos y ha significado el esfuerzo de muchos dirigentes”, dijo desde el camposanto que fue custodiado por elementos de la Marina y del Ejército Mexicano.

Para la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Campa Salazar fue “un hombre marginado”, preso por 13 años y 11 meses, y motivo de inspiración para la presente administración.

Arropada por el gabinete federal, legisladores y líderes partidistas, Sánchez Cordero rindió “un homenaje a los caídos”, para quienes “sembraron las semillas de la transformación que ahora vivimos”.

“A este líder de la izquierda debemos la creciente apertura de espacios políticos para movimientos que dieron voz al pueblo”, refirió.

Este reconocimiento, añadió, “sirve como un recordatorio del compromiso que nuestro Presidente ha hecho con las y los mexicanos, de que nunca más el Estado mexicano servirá para reprimir el pueblo, ni será cómplice o encubridor de violaciones a los derechos humanos”.

En el acto, el nieto de Valentín Campa, Santiago Álvarez, exigió continuar la lucha de su abuelo y encontrar la verdad en crímenes cometidos por el Estado mexicano.

Al evento asistieron miembros del Gabinete federal, legisladores e integrantes de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Fondo de Cultura Económica (FCE).

También acudieron miembros de la Cooperativa Pascual y ferrocarrileros con mantas para agradecer el gesto de Gobierno de reconocer la lucha obrera de Campa.

Estuvieron presentes familiares y compañeros de lucha de Campa, quien fue líder del Partido Comunista y candidato presidencial por el mismo partido en 1976.