AMLO asegura que hubo censura de los medios en EU contra Trump; 'no es cualquier cosa', dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, fue censurado por los medios de su país, esto en el contexto de las elecciones.

"En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente (Trump). No es cualquier cosa, eso no se había visto. Estoy hablando de Estados Unidos, lo de México pues ya estamos acostumbrados, cómo nos censuraban, no existíamos, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial", detalló López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

El pasado jueves 5 de noviembre, mientras el conteo de votos continuaba en entidades clave de Estados Unidos, Trump salió a dar una conferencia de prensa en donde dijo que él ganaba la elección si se contaba los votos legales.

Trump habló de votos ilegales a favor del ahora presidente electo de EU, Joe Biden, pero no presentó pruebas de esas declaraciones.

En medio de esto, grandes canales de televisión estadounidenses -como NBC News, ABC News, CBS News, MSNBC, CNBC- decidieron cortar la conferencia de prensa de Trump, argumentando que lo que estaba diciendo el presidente de EU no era verdad.

"En internet, las redes y luego las cadenas, los grandes medios informativos. ¿Y las libertades? Porque aquí estamos hablando que hay diferencias, debate, pero nosotros nunca vamos a censurar a alguien, todos tenemos el derecho de manifestarnos", agregó López Obrador sobre el asunto.

Con información de The Conversation*

