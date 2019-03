AMLO asegura que gobernador de Aguascalientes no asistió a evento por común acuerdo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este viernes que el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, no asistió al evento que el mandatario tuvo en el lugar porque así "se convino".

"Si no está aquí el gobernador es porque se convino, llegamos al acuerdo de que era mejor, era mejor por lo que ha venido pasando, por no prestarnos a un mal rato, que era mejor actuar con prudencia", indicó el morenista.

El martes, López Obrador dijo que si los gobernadores no querían ir la plaza pública, él podría visitarlos. Esto luego de ser cuestionado sobre los abucheos que se dieron el fin de semana contra el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza, y el supuesto "manual" que se repartió para gritar en contra de los mandatarios de oposición.

"Aclaro también que estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador estatal y con los municipales de Aguascalientes. No hay división, no hay pleito, porque somos respetuosos de la autonomía, de las autoridades locales", añadió.

En el evento sobre la presentación de Programas Integrales de Bienestar en Aguascalientes, AMLO aseguró a los presentes que el gobernador del estado ha sido respetuoso con él y pidió que se respete a las autoridades, pues "ya pasó el tiempo de las confrontaciones".

"Aquí en Aguascalientes está un poco 'más caliente' que de costumbre porque va a haber elecciones, y entonces eso sube la temperatura. Pero aquí es un acto de gobierno, no de partido", añadió.

Más temprano, Orozco publicó en sus redes sociales un video en el que explicó los motivos de su inasistencia.

"He decidido no acudir al evento que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes. Esto se lo he expresado de viva voz a él y aceptó mi decisión", dice en el video.

Además, señaló que los abucheos en contra de gobernadores "se han vuelto sistemáticos y parte de la logística de estos eventos". Aseguró que el presidente es bienvenido a la entidad.

El jueves, Martín Orozco afirmó que asistiría al evento. Es el primer gobernador que no asiste a un evento de AMLO.