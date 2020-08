Si la Fiscalía me llama, declararé sobre caso de videos de mi hermano Pío: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los videos en los que David León entrega dinero a su hermano, Pío López Obrador.

"Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, por eso no tengo ningún temor para ser investigado y estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre. En este caso de mi hermano claro que voy (a declarar), si me convocan de la Fiscalía", dijo.

El mandatario ya había pedido el viernes pasado que dichos audiovisuales fueran entregados a la Fiscalía para su análisis.

León Romero, quien también aparece en los videos, adelantó ese mismo día que se presentará ante las autoridades para esclarecer su participación.

León comentó recientemente que dichos videos -mostrados por el medio Latinus- datan de 2015, cuando fungía como operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en ese momento por Manuel Velasco.

Tras la publicación de estos videos, Romero señaló que no asumiría la titularidad de la Distribuidora de Medicamentos propuesta por el Gobierno federal.

