AMLO anuncia rehabilitación de petroquímica en Camargo, Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este domingo que iniciará los trámites para rehabilitar la planta petroquímica de Ciudad Camargo, en Chihuahua, que a decir del mandatario fue abandonada en el gobierno de Vicente Fox.

“Lleva tiempo en el abandono y así va el país”, dijo en su presentación en esta localidad situada en la región sur de la entidad, donde llamó a impulsar las actividades productivas para que haya más empleos en el país.

La planta fue inaugurada en octubre de 1967 para satisfacer la demanda de fertilizantes en la región norte del país, pero fue cerrada en 2002. En 2012 el entonces director de Pemex Juan José González Coppel, el exgobernador César Duarte y el líder sindical Carlos Romero Deschamps, anunciaron una inversión de 240 millones de pesos para rehabilitarla. Sin embargo, el proyecto nunca inició.

López Obrador, acompañado de Alberto Velásquez y Rogelio Hernández, directores Financiero y de Fertilizantes de Petróleos Mexicanos, respectivamente, visitó a temprana hora la planta, donde aceptó que no será sencillo rehabilitarla, porque deben buscar la manera en cómo integrarla con las plantas existentes, para ser autosuficientes en la producción de alimentos.

Consideró que el bajo precio del gas ayudará y que en este caso, no es necesario un estudio de impacto ambiental porque esta planta ya funcionó en otro tiempo una planta con estas características.

“Se tienen las instalaciones, los gasoductos para la materia prima, un acueducto para traer el agua que se necesita”, sostuvo.

No obstante, subrayó que se valorará el costo-beneficio que representaría ponerla en funcionamiento, toda vez que su intención no es empezar obras que no vayan a terminar en el sexenio.

“Padecemos del tiradero de obras que nos dejaron, cientos de obras de todo tipo en el país, queremos ser responsables”.

Minutos más tarde, durante el evento que encabezó en el teatro del pueblo de la Expoferia, López Obrador manifestó que está en proceso la depuración del programa Procampo y el programa de Apoyo de Mantenimiento a las Escuelas, donde contempla que el gobierno federal entregue el recurso directamente a los beneficiarios.

Con la presencia del gobernador Javier Corral, de los senadores Gustavo Madero por el PAN y Cruz Pérez Cuéllar por Morena, llamó además a hacer a un lado las diferencias políticas, que quizá, estén permitidas cuando haya elecciones, “pero cuando pasan las elecciones se requiere la unidad de los mexicanos, debemos ser muy respetuosos y abrazarnos todos, con una sola causa, México y Chihuahua”, finalizó.