'Que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a que las próximas elecciones para gobernador en esta entidad se lleven a cabo de manera transparente sin que se cometan delitos electorales que, advirtió, con la reforma a la Constitución, serán delitos graves que ameritarán cárcel sin derecho a fianza.

Al encabezar la entrega de apoyos de Programas Integrales de Bienestar, el mandatario reconoció el trabajo de conciliación del gobernador Guillermo Pacheco luego de los momentos difíciles que se vivieron tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso y otras personas en un accidente aéreo, y enfatizó que “no le deseamos mal a nadie y tenemos que buscar la unidad de Puebla y en todo el país”.

En el acto, efectuado previo al informe que dará por sus primeros 100 días de gobierno, López Obrador enfatizó que ahora el gobierno no tiene partido ni tiene sindicato, sino que el gobierno es de todos y en estas elecciones de Puebla no será como en el pasado en donde el gobierno apoyaba a un candidato, “y menos se permitirá el que se use dinero del presupuesto para favorecer a un candidato o partido”.

“Elecciones limpias, repito, y libres y no es advertencia, mucho menos amenaza, pero ya logramos que sea delito grave la corrupción y que se reformara la Constitución para que también sea delito grave el fraude electoral; ya en estas elecciones de Puebla el que cometa un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza, ya esto es un avance en nuestro movimiento”, recalcó.

El Ejecutivo federal advirtió “que nadie se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo”, pues sostuvo que “yo nada más tengo un amo, mi único amo es el pueblo de México”, y enfatizó que ya ha habido un cambio de mentalidad en la gente que ya despertó y es capaz de identificar a aquellos políticos que no luchan por ideales o principios.

Cuatro nuevas universidades

Asimismo, el presidente anunció la creación de cuatro universidades en Puebla y reiteró que ya envió la iniciativa al Congreso para echar atrás la Reforma Educativa, porque "hay que dignificar la labor del magisterio".

Ya una vez que se aprueben las nuevas reglas para mejorar la calidad de la enseñanza, dijo, vendrán los acuerdos con docentes y pedagogos.

Sobre los jóvenes, dijo que hay 16 millones de estos con escasos recursos económicos, los cuales son atraídos por el crimen organizado debido a que están marginados. "Vamos a ir a buscar a los jóvenes; es mejor buscarlos nosotros y que no tomen el camino de las conductas antisociales".

En Puebla, dijo, ya hay recursos disponibles para apoyar a 50 mil jóvenes, por lo que instó a las autoridades necesarias comenzar a aplicarlos.

Este lunes, anunció, dará un informe sobre los alcances de su gobierno en sus primeros 100 días de gestión.

