Zoé Robledo será el nuevo director del IMSS, anuncia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles a Zoé Robledo como nuevo director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El anuncio se da luego de que Germán Martínez presentara su renuncia como director del Instituto el martes.

"Va a ser Zoé Robledo el próximo director del Seguro Social. Tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista y honesto", dijo.

Actualmente, el funcionario se desempeña como subsecretario de Gobernación.

Sobre dicho puesto, el mandatario señaló que será este jueves cuando se anuncie al sustituto de Robledo.

"Es uno de los mejores servidores públicos que tenemos, es de lo mejor, por eso lo invité a participar como director", agregó.

Además, López Obrador precisó que hasta ahora no ha podido dialogar con Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, para analizar los señalamientos que Martínez Cázares hizo en su carta de renuncia sobre la actuación de esa secretaría, postura que respeta, dijo, pero que no comparte con el exdirector del IMSS, con quien no se peleará.

En un mensaje a los miembros del Consejo Técnico de ese instituto, Martínez denunció que en el IMSS existe una “injerencia perniciosa” de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

Señaló que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal.