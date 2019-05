AMLO analiza enviar a Marcelo Ebrard a cumbre del G-20

El presidente Andrés Manuel López Obrador aún no decide si acudirá o no a la cumbre del G-20 que se celebrará en Japón los días 28 y 29 de junio, pero en caso de no asistir, lo sustituiría el canciller Marcelo Ebrard.

“Lo estoy analizando, todavía no lo resuelvo, pero está la opción de que pueda representarnos el secretario de Relaciones Exteriores”, dijo en conferencia de prensa matutina de este miércoles.

Indicó que a Marcelo Ebrard le tiene total confianza y consideró que representaría a México de forma óptima en la cumbre.

“Le tengo toda la confianza y es un político y diplomático de primer orden que nos representaría muy bien, pero todavía no lo decidimos”, agregó.

La Cumbre del G-20 se llevará a cabo en Osaka, Japón, el 28 y 29 de junio de este año.