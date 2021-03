AMLO 'amaga' con reforma a la Constitución para lograr cambios en industria eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, en caso de que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica sea declarada como constitucional, propondrá otra reforma, pero esta vez a la Carta Magna.

"Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si así lo determinan jueces, magistrados, ministros, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen a la Hacienda Pública", afirmó en su conferencia matutina.

López Obrador señalo que al tratarse de un cambio a la Carta Magna, la posible propuesta necesitaría del apoyo de las dos terceras partes en cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

"Entonces que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos (quienes apoyan los amparos) están apostando a que no tengamos mayoría, para seguir manteniendo privilegios", dijo.

Dos magistrados ya han concedido cerca de 30 suspensiones provisionales contra la modificación propuesta por López Obrador a la Ley de la Industria Eléctrica.

Este jueves se conocerá si las primeras de estas suspensiones se convierten en definitivas; es decir, con vigencia indefinida o hasta que se resuelva en definitiva el amparo.

