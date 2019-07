AMLO agradece a Trump retiro de amenaza arancelaria

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció este martes que el mandatario estadounidense Donald Trump descartara por ahora imponer aranceles a México y aseguro que México no quiere guerra comercial.

“Ayer por ejemplo estuvo muy bien el peso, también le fue bien a la Bolsa Mexicana de Valores. Todo esto influye y sobre todo da confianza, y agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenaza de aranceles”, dijo en su conferencia matutina.

“Yo celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes, y sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria (…) Lo celebro porque no queremos la confrontación (…) vamos siempre a buscar el diálogo, no queremos guerra de aranceles, no queremos guerra comercial, no queremos a confrontación”, agregó.

El lunes, Donald Trump dijo que los aranceles contra México ya están fuera de consideración mientras el país hace "un gran trabajo" para detener a los migrantes provenientes de Centroamérica.

"Las acciones de México están teniendo un gran impacto sobre la migración indocumentada", afirmó el mandatario estadounidense

El mes pasado México firmó un acuerdo con Estados Unidos en el que se comprometía a tomar medidas para frenar la migración en 45 días, con la amenaza de que se podrían imponer aranceles si a juicio de Trump no se cumplía con lo pactado.

“A mí lo que me importa es que no se afecte la economía y bienestar de los mexicanos. Que no se generen conflictos y yo creo que a todos los mexicanos nos interesa que no tengamos pleitos, que no tengamos confrontación con gobiernos extranjeros”, dijo López Obrador.

El mandatario destacó que cuando “ya sea insoportable”, o que “esté de por medio la dignidad” o la soberanía, él cree que los mexicanos cerrarán filas “y vamos todos juntos a hacer valer nuestra dignidad y soberanía, pero no caer en ninguna provocación, ser prudente, nada de balandronadas, lo cortés no quita lo valiente”.