AMLO afirma que hay campaña contra López-Gatell; ‘no estás solo’, le dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que a los opositores no les gustó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sea el vocero en temas de COVID-19 en México, por lo que hay una campaña en su contra.

"Hay toda una campaña para demeritar al doctor López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero porque ellos querían que el Gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad, y que no tuviésemos a los expertos que tenemos", señaló el mandatario nacional en la conferencia matutina.

López Obrador recalcó que López-Gatell es de lo mejor que hay en la materia y, al recordar consignas de marchas, expresó apoyo al subsecretario de Salud con un "No estás solo".

"Es un hombre preparado, buen expositor, piensa bien y expone bien, como ya no les está funcionando su estrategia y es cada vez más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell", añadió.