AMLO afirma que gobernar ha sido fácil

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que a los casi seis primeros meses de su administración, la tarea de desempeñar el cargo de presidente ha sido fácil.

"Sí, fácil porque, además no quiero presumir, porque hasta podría decirlo de otra manera, pero no hay ningún problema. Cuando hay honestidad se puede todo", dijo cuando se le preguntó si se le ha hecho fácil gobernar.

El mandatario subrayó que la honestidad que impulsa le brinda la autoridad moral para desempañar su cargo.

"Eso permite tener autoridad política, ese es el secreto. Si aquí ustedes o nuestros adversarios señalaran 'lo que usted dice no es cierto porque tiene un departamento en Nueva York o se ha hecho rico desde que fue opositor', si yo no tuviera autoridad moral, no tendría autoridad política", afirmó.

López Obrador aceptó que su administración ha enfrentado obstáculos, "pero no son importantes, los podemos brincar, somos especialistas en carreras de obstáculos".

"Vamos bien y tengo elementos para decir que está bien la economía que, pienso, es de las mejores economías actuales por el desempeño que se tiene en cuestiones financieras", agregó.

En julio, López Obrador cumple sus primeros seis meses como presidente de México.