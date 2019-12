AMLO adelanta que participará en juego con estrellas del beisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que será parte de un juego de beisbol con estrellas de este deporte.

"Les adelanto, voy a participar, no les invito porque sino ya no me voy a sentir libre y me van a ponchar, voy a estar muy nervioso, pero voy a participar en un juego con estrellas del beisbol", apuntó el mandatario.

Sin embargo, no dio detalles sobre la fecha o el lugar en el que esto se llevará a cabo. Tampoco explicó de qué se tratará su participación. Comentó que este juego será grabado y en él hablarán los beisbolistas.

Este es el deporte predilecto del presidente, según ha mencionado en distintas ocasiones. En febrero de este año, fue nombrado embajador del beisbol en el mundo para la Confederación Mundial de Beisbol.