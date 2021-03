AMLO adelanta que enviará 'nuevas pruebas' contra juez que frenó reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este jueves que enviarán "complemento de pruebas" al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la queja que el Gobierno interpuso contra un juez que concedió suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El mandatario afirmó que, de acuerdo con lo informado por Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, 10 días antes de la decisión del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro sobre la reforma eléctrica, la CJF modificó una de sus medidas.

"Le habían 'corregido la plana' a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder una suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba al que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo", comentó.

López Obrador aseguró que en ese caso, la sentencia fue modificada de forma unánime. El argumento bajo el cual se hizo el cambio fue que "los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo".

El mandatario envió el lunes una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que señaló el actuar del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión provisional contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", expresó el mandatario en el escrito.

El magistrado contestó después que se iniciará una investigación solo si se cuentan con elementos para ello.

