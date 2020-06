AMLO aceptará renuncia de Mónica Maccise al Conapred

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que aceptará la renuncia de Mónica Maccise como titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Este viernes, al ser cuestionado sobre la renuncia, el presidente explicó que no estaba enterado al respecto, pero que todos eran libres y que lo más honesto era no ocupar cargos si no se tiene afinidad con el proyecto de Gobierno.

Sobre si este era el caso de Maccise, contestó que sí.

"Parece que sí (es el caso), porque creo que no se debió convocar a este foro. Y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el gobierno", apuntó.

Luego de que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, presente en la conferencia matutina, señalara que sí se presentó la renuncia, López Obrador dijo que sí la aceptará.

Declaró que se buscará la forma de que se integre Conapred, si se puede, a la Secretaría de Gobernación (Segob).

"Si se creó por decreto presidencial y si no es por ley, si depende del titular del Ejecutivo, me gustaría que se integrara a Segob y que formara parte de la oficina de defensa de derechos humanos de la Segob. Y que se redujera el aparato burocrático", dijo.

Además, dijo que él propondría que Conapred fuera dirigido por una mujer indígena.

"Y además que se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación (...). En el relevo, yo propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas. Porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que más han padecido más el racismo en México, han sido los indígenas", añadió.

Explicó que su Gobierno continuará combatiendo el racismo y la discriminación sin simulaciones.

Maccise presentó su renuncia al Conapred luego de que el presidente manifestara sus intenciones de desaparecer el organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación y planteara una revisión a los organismos e institutos autónomos.

El martes, Conapred canceló el foro '¿Racismo y/o Clasismo en México?', el cual había sido convocado para el jueves y en el que participarían Maya Zapata y Tenoch Huerta, el comunicador Alejandro Franco, el comediante y YouTuber Chumel Torres, y Maccise.