AMLO abandona a los paisanos que viven en EU, acusan ONGs

Organizaciones de apoyo a migrantes reclamaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que, en plena pandemia, abandonó a más de 11 millones de connacionales en diversas entidades de Estados Unidos.

En un documento que entregaron este mes a los grupos parlamentarios de los partidos de la 4T en la Cámara de Diputados –antes de retirarse de vacaciones–, aseguran que “los legisladores serán también los responsables de que, a raíz de los ajustes en el presupuesto y a la austeridad decretada en este año, no hay fondos para su apoyo ni recursos para los servicios consulares en casos de contagios o muertes”, indicó la Federación Oaxaqueña del Noreste de Estados Unidos.

“En plena pandemia, se han reducido los recursos en la atención, protección y servicios de asistencia consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y algo similar ha ocurrido con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el Programa de Atención a Población Escolar o el Fideicomiso de los Braceros, el cual fue desaparecido”, reclamaron 81 organizaciones.

Precisan que, “de acuerdo con el censo de Estados Unidos, los mexicanos constituyen el grupo de extranjeros más numeroso en esa nación. Cifras del Migration Policy Institute, un centro de estudios especializado en temas migratorios, refieren que de 44.5 millones de inmigrantes, 25 por ciento son de origen mexicano”.

Insistieron que “eliminaron los recursos del Fondo de Atención a Migrantes, Repatriación de cuerpos, los programas 3X1, Paisano, entre otros. Además, se redujeron considerablemente los recursos asignados a los consulados, con lo que se dejó sin protección a los mexicanos que radican en el extranjero”.

Reprocharon que, “a pesar de que en campaña el Presidente y Morena ofrecieron todo el apoyo a los migrantes, después el titular del Ejecutivo federal impulsó la desaparición del fideicomiso que administra el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios, que laboraron en el Programa Bracero, que hasta el momento de su extinción contaba con 143 millones de pesos”.

Recuerdan que el Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios otorgó entre 2005 y 2015 apoyo de 38 mil pesos a 212 mil 340 braceros. Plantean también que en el Presupuesto de Egresos 2021 se disminuyen en 64 millones 977 mil 867 pesos, con respecto a este 2020, los recursos asignados al Programa de Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares, la cual afecta de manera directa el apoyo de los mexicanos en el exterior, principalmente en los consulados.

En ese sentido, líderes parlamentarios de la oposición demandaron al gobierno no abandonar a connacionales en plena pandemia de COVID-19, cumplir los compromisos de campaña del Presidente y brindarles atención “justo cuando más lo necesitan”.

El diputado guerrerense René Juárez Cisneros, coordinador de los diputados federales priistas, señaló “la incongruencia del presidente López Obrador”, quien –criticó– “se llena la boca al presumir los miles de millones de remesas que entran al país, pero, por otro lado, deja en el abandono a los migrantes”.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, alertó que “no sólo no se da atención hoy, durante la pandemia, a los connacionales en Estados Unidos, si no que no ha cumplido en general con sus compromisos de campaña de dar una atención digna a los migrantes, a nacionales y extranjeros, que pasan por nuestro país”. Sostuvo que “una parte del Poder Legislativo federal ha hecho su aportación con la adecuación de diversos ordenamientos para contrarrestar o amortiguar los efectos de las condiciones”.

Por el PAN, el diputado Arturo Espadas, secretario de la Comisión de Gobernación y Población, consideró que “hoy vemos cómo el acuerdo suscrito por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump para contener y dar atención a los migrantes representó un costo muy alto para México”.

