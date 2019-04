AMLO a periodistas: Si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este lunes un mensaje a los periodistas que cubren las conferencias de prensa en Palacio Nacional.

"El otro día vi con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era buen periodista. Yo discrepo y creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede", dijo.

En un mensaje a periodistas el presidente @lopezobrador_ dijo "creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede". pic.twitter.com/UDrbI5Pb1n — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 15 de abril de 2019

El mandatario tuvo un 'intercambio' de declaraciones con el periodista Jorge Ramos en la conferencia de prensa matutina del viernes, después de que este lo confrontara sobre la cifra de homicidios registrada en los primeros tres meses de su Gobierno.

"Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos", le dijo Jorge Ramos (@jorgeramosnews) a @lopezobrador_, "no han aumentado, yo te invito a que revisemos las cifras", respondió el presidente de México. pic.twitter.com/sxjkBRFPSp — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) 12 de abril de 2019

El periodista subrayó que en ese periodo la estadística llegó a los 8 mil 524 homicidios por lo que de seguir continuar con la tendencia, dijo, 2019 será el año"más sangriento en la historia moderna de México".

A esto respondió el mandatario, quien dijo que el número relacionado con este crimen sí está disminuyendo gracias a la estrategia implementada por el Gobierno.

"Nosotros atendiendo este tema, Jorge, no había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender, por ley no estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública (...) Ahora hay coordinación", apuntó.

"Pero no ha resultado, señor presidente", señaló Ramos.

"Claro que sí hay resultados", reclamó el mandatario.

Las conferencias de prensa, conocidas como 'mañaneras', se transmiten en vivo por las redes sociales de López Obrador y también en los canales de YouTube del Gobierno de México y del presidente.