Alumnas de Prepa 6 denuncian a maestros por presunto acoso sexual

Alumnas de la Preparatoria 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron esta mañana en el exterior del plantel educativo en contra de algunos maestros por supuesto acoso sexual.

Afuera de las instalaciones, las adolescentes pegaron carteles donde narran el acoso, físico y por escrito, que desde hace tiempo llevaban a cabo algunos profesores, y aseguraron que las autoridades de la escuela no han hecho ningún pronunciamiento.

Las adolescentes señalaron que anteriormente habían colocado 'tendederos' de denuncia en el interior del plantel, los cuales incluso habían sido quitados hasta por los propios alumnos, pues ellos minimizan este tipo de situaciones o no creen que pasen en la escuela.

La madre de uno de los alumnos dijo no estar enterada de esta situación, pero consideró positivo que se realicen manifestaciones de esta índole, pues comentó que no es algo reciente y las autoridades de la preparatoria no han tomado cartas en el asunto.

Mencionó que los compañeros hacen el 'Día de la Falda' para apoyar a las chicas que son acosadas en la escuela y dar a conocer la situación que viven las mujeres.

Por otra parte, un alumno de cuarto grado dijo que no se imaginaba que este tipo de cosas pasaran en la UNAM y con esto “me doy cuenta de que son daños de mucho tiempo atrás. Yo conozco al profesor que mencionan y nunca me imaginé que fuera este tipo de persona, ni que fueran tantas niñas las agraviadas”.

El alumno recordó haber escuchado cuando uno de los profesores se expresaba de manera misógina y machista de sus compañeras, pero reconoció que poco podían hacer para evitarlo pues su calificación estaba en juego.

Como otros alumnos, manifestó su apoyo a las compañeras que buscan la acción de las autoridades del plantel en este caso. "Lo hacen por un bien común, y si las compañeras no lo sacan a la luz, la comunidad estudiantil no se entera de lo que sucede", apuntó.