Alonso Ancira acusa persecución política del Gobierno de AMLO

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, acusó una persecución política por parte del actual Gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El empresario dijo en entrevista con Grupo Fórmula desde España, que "a lo mejor" están persiguiendo a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tal vez sí lo ameritan y "yo solo fui un daño colateral".

Ancira se encuentra en España sujeto a un proceso de extradición luego de ser detenido el 28 de mayo por la Interpol.

El empresario es requerido en México para que responda por la venta a Petróleos Mexicanos, durante la administración de Emilio Lozoya, de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, por la cual, según las autoridades mexicanas, se pagó un sobreprecio y no se tomó en cuenta que se trataba de una planta “chatarra”.

Ancira señaló que cree que en dos o tres meses se va a caer las acusaciones en su contra porque en la investigación hay 90 hojas de Lozoya y solo dos en donde lo mencionan.

"No hay elementos de delito, no hay nada de lo que están diciendo", explicó.

Agregó que si fuera Estados Unidos quien solicita su extradición la hubiera aceptado.

El 12 de julio, se informó que Alonso Ancira es investigado por la Administración para el control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) por supuesto lavado de dinero.

"Si me dicen que me puedo ir a Estados Unidos me voy y me allano. Yo pedí que me extraditaran allá, a mi país de origen. Si me consiguen mi pase, me allano mañana y me voy para allá (...) Necesitaría que me fallara la cabeza para aceptar la extradición a México".

Además, indicó que si el Gobierno no quiere la planta de Agro Nitrogenados, que se la devuelvan y el se las paga. La operación fue por 270 millones de dólares, pero me deben aún 9 millones, "entonces les pago los 260 millones y lo que puedan demostrar que invirtieron".

"El presidente López Obrador está perdido con las cifras de compra venta de Agro Nitrogenados. Según el presidente valía 50 millones de dólares y el puro muelle valía 150; la valuación iba de los 400 a los 320 millones de dólares. Pemex todavía me debe 9 millones", expresó Ancira.