Alistan diputados para esta semana el dictamen que regula el uso de la cannabis

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Carmen Medel Palma, de Morena, informó este lunes que se prevé que esta semana se convoque a reunión de comisiones unidas de Salud y de Justicia, en la cual el único tema a discusión y votación sería el dictamen a la minuta del Senado en materia de regulación de cannabis.

“Posiblemente este martes se inicien los trabajos políticos y de análisis, junto con el grupo de legisladores designado por la Junta de Coordinación Política, en torno a la minuta para expedir a Ley Federal para la Regulación del Cannabis”, expuso.

Aclaró que la fecha está sujeta a los consensos por parte de los coordinadores de los grupos parlamentarios, con el objetivo de estar en condiciones de que se discuta y vote en el Pleno de la Cámara la siguiente semana.

Afirmó que “la salud no tiene colores partidistas y se ha demostrado cuando todos trabajan por un objetivo común, como el etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas no alcohólicas, lo cual me llena de orgullo que se haya dictaminado en esta Comisión”.

Llamó a la unidad, al diálogo y al trabajo. “Tenemos mucho por atender en poco tiempo”, Por ello, “pido su apoyo para que la Comisión cierre su trabajo legislativo de la mejor manera”.

Explicó que el pasado 19 febrero se hicieron llegar las propuestas de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal y a los artículos transitorios, aunado al documento de modificaciones realizadas por el equipo técnico de las comisiones unidas de Salud y de Justicia.

Agregó que el 17 febrero el equipo técnico analizó las propuestas a la ley del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, y los principales temas que se encuentran en estudio, que son: la naturaleza jurídica del Instituto, la despenalización de la posesión de cannabis psicoactiva, que da lugar a una norma no deseada, así como a los recursos presupuestales.

Además, el ajuste al sistema de licencias, el aprovechamiento del cáñamo, el ajuste y concentración de las sanciones, y despenalización.

Dijo que se efectuó ya una reunión, presidida por las presidentas de las comisiones unidades de Justicia y de Salud, sus equipos técnicos y Jorge Alcocer Villanueva, titular de la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Gobernación, para revisar las propuestas de modificación a la minuta hechas por la Segob, las cuales obedecen al análisis de diversos planteamientos y observaciones.

El también diputado de Morena, Manuel Huerta Martínez, comentó que “a mí me gustaría que nos incluyeran más y se tomen en cuenta los diferentes puntos de vista; la cuestión no es tan sencilla, de hacer las cosas al vapor, es un tema bastante espinoso, hay muchas cosas que comentar en la Comisión de Salud, somos médicos y conocemos el uso científico de la cananbis”. Pidió que la voz sea más plural, pues esta iniciativa tiene todos los colores partidarios.

La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, se sumó a la propuesta y expreso su total apoyo a la presidenta de la Comisión.

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, consideró la importancia de sacar un dictamen firme, con la participación de las y los diputados para que se aporte al máximo en este trabajo y se incluya a todas las fracciones.

“No importa cuál sea el arreglo político en la Jucopo ni en la Comisión, está bien el grupo técnico de las comisiones de Salud y de Justicia”, dijo, pero pidió que participen otros técnicos y demandó la participación del Senado.

La diputada Martha Tagle Martínez, de MC, propuso que aparte del trabajo técnico, que se dedica a revisar la minuta sin considerar la presentación de iniciativas que han hecho diversos grupos parlamentarios, es necesario que los diputados se reúnan para llegar a un consenso, porque hay temas que se abordan desde el punto de vista técnico y se requiere una valoración integral de todas las iniciativas.

Por el PT, la diputada Elba Lorena Torres Díaz informó que hará llegar un estudio para que sea considerado en la construcción del dictamen. “Espero que se tengan reuniones y haya consenso para que el dictamen salga lo mejor posible y se tome en cuenta a los diputados”.

