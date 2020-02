Sin crecimiento económico no habrá combate a la pobreza ni igualdad de género: Alfonso Romo

El jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, reconoció que sin crecimiento económico no habrá combate a la pobreza ni igualdad de género, lo que dificultará el éxito de la Cuarta Transformación.

“Me preocupa porque si algo no hemos logrado en resultados es el crecimiento económico, y sin crecimiento económico no va a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí”, apuntó en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030.

En el evento también estuvieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Hay mucho compromiso, pero sí ayúdennos a tener un país que facilite la inversión; necesitamos crecer porque hay muchos pobres”, expresó Romo.

Asimismo, resaltó que los propósitos de la Agenda 2030 no se van a cumplir si se carece de certidumbre para tener un país receptor de inversiones.

“Si no hay certidumbre, si no creamos la confianza, si no hay crecimiento, no vamos a poder cumplir la agenda 2030 por más entusiasmo que exista”, dijo.

Señaló que su tarea es generar confianza en todos los sectores y el cumplimiento de la Agenda 2030, que será en los tres niveles de gobierno.