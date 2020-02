Alfaro anuncia compra emergente de medicamentos contra el cáncer infantil y hemofilia con recursos estatales

Ante el desabasto de medicamentos por parte del Gobierno federal, y el desconcierto entre los afectados por la falta de información certera de la Federación, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que a pesar de no ser un tema que le corresponda resolver a la entidad, cubrirá durante dos meses la compra de medicamentos contra el cáncer y hemofilia, en respuesta a las demandas de madres de familia que acudieron este jueves a Palacio de Gobierno a solicitar la continuidad de los tratamientos de quimioterapia para sus hijos.

“Cueste lo que cueste y aunque no sea asunto de nosotros, yo voy a meter ahorita recursos para poder comprar de inmediato todo lo que se necesite. Vamos a garantizar dos meses con recursos del Estado, aunque insisto, pues eso no está en el presupuesto de nosotros, no puedo permitir eso para Jalisco”, precisó el mandatario estatal frente a los familiares reunidos en el Palacio de Gobierno.

Desde el primer momento en que las inconformes llegaron a la sede del Poder Ejecutivo se les recibió, atendió y posteriormente, el Gobernador tuvo un acercamiento directo con ellas para externarles todo su apoyo y disposición para ser interlocutor en el tema ante el Gobierno de México.

“Estamos ahorita en ese tema, en esa negociación, yo espero ver al Presidente pronto, no es un asunto que deberíamos de tener porque estar pagando con recursos que se supone, deben de ejercerse desde otro lado, pero bueno, los menos responsables son ellos (los niños)”, puntualizó el Gobernador.

Añadió que él dará seguimiento a todo el proceso de compra de los medicamentos que, en una lista, fueron descritos por las madres de familia. La próxima semana Alfaro Ramírez dará un panorama de avances en el tema, así como el seguimiento de atención que reciben las niñas y niños afectados.

“Por ningún motivo nos vamos a desentender, el Gobierno va a hacer su chamba, nos vamos a coordinar con el Gobierno Federal, tampoco es pleito con el Gobierno Federal, es decirle cada quien lo suyo y que este tipo de cosas no vuelvan a suceder”.

Al final del encuentro, las madres de familia dialogaron por unos minutos con el mandatario, a quien explicaron la problemática de sus hijos y agradecieron el apoyo emergente.