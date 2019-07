Alertan por posible caída de ceniza del Popocatépetl al sur de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital informó este domingo que la pluma de ceniza del volcán Popocatépetl podría llegar al sur de la Ciudad de México (CDMX).

"La pluma de ceniza del volcán Popocatépetl se desplaza hacia el poniente, por lo que podría llegar al sur de la CDMX. En caso de caída de ceniza, sigue nuestras recomendaciones. La prevención es nuestra fuerza", tuiteó la institución.

IMPORTANTE: La pluma de ceniza del volcán #Popocatépetl se desplaza hacia el poniente, por lo que podría llegar al sur de la #CDMX. En caso de caída de #ceniza, sigue nuestras recomendaciones. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #TrabajandoJuntos pic.twitter.com/pqgKIJLw9x — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) 8 de julio de 2019

El mensaje fue acompañado por un video, en el cual se plantean recomendaciones como evitar actividades físicas al aire libre; cubrir boca, nariz y ojos; cerrar puertas y ventanas; no dejar alimentos a la intemperie, así como cubrir depósitos de agua; cubrir coladeras, y no verter agua sobre las cenizas, sino barrerlas y colocarlas en bolsas.

Previamente, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante la madrugada el volcán Popocatépetl arrojó material incandescente, acompañado de exhalaciones de vapor de agua, gases y ceniza, y apuntó que el Semáforo de Alerta se mantiene en Amarillo Fase 2.

La dependencia poblana detalló vía Twitter que a las 01:25 horas el volcán expulsó material incandescente, y que en las últimas horas se mantuvieron las exhalaciones de ceniza, que el viento dispersó hacia al oeste-noroeste de la entidad.

Por otra parte, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) informó que en las últimas 24 horas, el Popocatépetl registró 22 exhalaciones, dos explosiones de baja intensidad y 70 minutos de un tipo de movimiento telúrico acompañados de emisiones de pequeñas cantidades de ceniza.

Indicó que el Semáforo de Alerta permanece en Amarillo Fase 2 y exhortó a la población a no acercarse al volcán.