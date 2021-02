Alejandro Svarch toma posesión como nuevo titular de la Cofepris

Alejandro Svarch Pérez tomó este miércoles posesión como nuevo titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, encabezó la ceremonia en la que Svarch Pérez sustituye a José Alonso Novelo.

En las instalaciones de Cofepris, el secretario Alcocer encomendó al nuevo comisionado promover y proteger la salud pública con un sistema regulador transparente y eficiente, que contribuya a garantizar el acceso oportuno al mercado de productos para el cuidado la de salud.

El nuevo titular de la Cofepris afirmó que su gestión se enfocará en hacer cumplir las atribuciones de esta agencia, entre ellas la regulación sanitaria de todos los productos y servicios que lo requieren, como es el análisis y certificación de vacunas contra COVID-19 para contribuir a hacer efectivo el derecho humano a la salud.

Presentó su programa de trabajo en el que destacó como primera línea estratégica atender el desabasto de medicamentos, con la operación de células integrales de trabajo en las que participarán instituciones federales.

Svarch Pérez es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Realizó la Especialidad en Medicina Interna, en la UNAM. Cuenta con certificación como especialista en Medicina Interna por parte del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, CONACEM. Además cuenta con estudios en Diplomacia para la Salud Global, por parte de The State Universty of New York.

Se desempeñaba como Coordinador Nacional Médico en el Instituto de Salud para el Bienestar.

De 2018 a 2019, fungió como Director General de Relaciones Internacionales, en donde fue nombrado delegado de la Sección Mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos y representante de la Secretaría de Salud ante el Grupo Interinstitucional sobre Migración Internacional.

Durante 2018, se desempeñó como director de Políticas de Salud en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social; en 2017, fue miembro de la Junta Directiva de Médicos Sin Fronteras (MSF); y director Adjunto del Laboratorio Independiente de Desarrollo de Evidencia en Salud Medioambiental.

Una de las funciones de Cofepris es evaluar y aprobar el uso de las vacunas contra el coronavirus en el país.

